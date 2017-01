Al Vomero arriva la prima bakery in chiave street food

Un nuovo piccolo angolo di New York a Napoli. Birdy’s Bakery si allarga e dà vita a "Birdy American Bake Shop", prima bakery in chiave street food che aprirà a fine gennaio nel cuore del Vomero.

Come riporta GrandeNapoli, il nuovo bake shop sarà un vero e proprio take away: dolci e biscotti appena sfornati, caffè, cappuccino e molto altro ancora.