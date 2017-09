Arriva una bottiglieria & pizzicheria, il rifugio per chi vuole bere bene

Lunedì 2 ottobre, alle ore 19, arriva ad Afragola “Bere&bè”, locale che punta a un’offerta gastronomica semplice gustosa e di qualità, accompagnata da una vasta scelta di vini provenienti da tutto il mondo.

Si tratta di una bottiglieria & pizzicheria: un posto dove non si va solo per mangiare, quanto per bere bene e abbinare il vino a un buon piatto di formaggi e salumi oppure ad una “zingara” classica oppure gourmet - sorta di sandwich di origine ischitana ottenuto con due fette di pane casereccio tostate e farcite con ingredienti fresch - unico locale napoletano a proporre questa tipologia di panino in più versioni.

I proprietari, Augusto Santoro e Ferdinando Salzano, sono giovani esperti e appassionati di vini. Un vino tira l’altro: è venuta così fuori una carta dei vini con più di 230 etichette, per un totale di bottiglie che supera il migliaio. Qui si possono degustare ad esempio vini provenienti da tutta Italia (dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, passando per le colline della tanto agognata Franciacorta, della nobile Toscana e della sempre più apprezzata Campania), per poi sbarcare in Francia, da Reims a Épernay, con le superlative Maison du Champagne.

Per un aperitivo più informale sono a disposizione anche birre artigianali e Spritz ottenuti con bollicine superlative. Nell’angolo “distilleria”, infine, sono a disposizione ottimi Whisky, Rum, Grappe, Gin e Vodka.