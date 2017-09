Frittatine e street food: un nuovo tempio del gusto a via Duomo

"Bell e Kavr" fa il bis. Dopo il successo in Pignasecca, apre un nuovo punto vendita in Via Duomo, angolo con Via San Biagio dei Librai. Inaugurazione sabato 30 settembre alle ore 12.

"Bell e Kavr" è un progetto di imprenditorialità giovanile ma di sapiente esperienza gastronomica, regno delle bontà tipiche partenopee che fanno parte di una realtà che da tempo anche all’ombra del Vesuvio viene chiamata street food. La nuova attività presenterà una doppia vetrina. Ci saranno le frittatine di pasta, tra i fiori all’occhiello dell’attività già nel punto vendita di Via Portamedina, come le classiche con carne trita e piselli e in mille vari altri gusti - con pomodorini e basilico, con legumi o con vari salumi e formaggi, per citarne alcuni - spesso particolari e inconfondibili.

La novità sarà contraddistinta dall’Officina della tradizione, un punto di riferimento per la vendita di colazioni composta da prodotti tipici come salumi e formaggi sempre freschi, quali il crudo di Norcia e l’Auricchio nero.