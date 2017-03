Birra gratis alla Rotonda Diaz: arriva beerETTA

Il sole primaverile che illumina il Lungomare di Napoli ed è subito voglia di birra gelata. Appuntamento da non perdere domenica 26 marzo alle 12 alla Rotonda Diaz per l'arrivo di beerETTA la “birra in bicicletta” che, dopo aver incuriosito in tanti alla presentazione del prototipo all'Ippodromo di Agnano, si mostra nella sua veste definitiva.

I primi 200 fortunati potranno dissetarsi dal veicolo ideato per lo street food che consente di spillare la bevanda ambrata con una semplice pedalata.

All’evento prenderanno parte Giovanni Kahn della Corte, l’architetto Nicola Flora, professore del distretto MobilArch della Fererico II ed il campione di pallanuoto Amaurys Perez del birrificio Zion.