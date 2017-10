"Accattatavella", arriva la pizza solidale

Si chiama "Accattatavella" la pizza solidale che verrà ufficialmente presentata il 3 ottobre, a partire dalle ore 20.00, presso la pizzeria Porzio di Soccavo. Un claim dal forte il richiamo alla celebre campagna pubblicitaria di cui fu protagonista l'intramontabile Sophia Loren e che vuole fungere da urlo utile a scuotere le coscienze dei napoletani, affinché, gustando un'ottima pizza, possano compiere una buona azione.

Un’iniziativa che registra l’adesione di diverse pizzerie napoletane. Il ricavato verrà in parte devoluto alla mission degli “angeli di strada Villanova“, un’associazione che da diversi anni distribuisce ai senza fissa dimora generi alimentari e beni di prima necessità.

Il fondatore dell’associazione, Marcello Ciucci, precisa: “Non è nostra abitudine chiedere soldi a chi intende aiutare e supportare la nostra causa, per cui ci tengo a chiarire che i soldi ricavati dalla vendita di questa pizza speciale non verranno dirottati sul nostro conto corrente, ma verranno utilizzati direttamente per comprare quanto necessario per aiutare i clochard napoletani: intimo, bagnoschiuma, cibo. Invitiamo i napoletani ad aderire all’iniziativa, non solo per gustare un’ottima pizza che gli consentirà di compiere un’azione ancora più buona, ma anche per avvicinarsi alla nostra realtà: abbiamo sempre bisogno di volontari che ci aiutino ad aiutare.”

Promotore dell’iniziativa, nonché maestro pizzaiolo creatore di "Accattatavella", la pizza che verrà proposta per perseguire il nobile intento, è Errico Porzio dell’omonima pizzeria di Soccavo.