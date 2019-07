Quanto fu pagato Maradona alla prima asta del Fantacalcio?

Oggi ricorre il 35esimo anniversario da quel giorno che è entrato per sempre nella storia del calcio Napoli. Diego Armando Maradona si presenta al San Paolo e ai suoi nuovi tifosi, letteralmente in visibilio sugli spalti ed infiammati da quelle poche prime parole da neo-azzurro: "Buonasera napolitani, sono molto felice di essere con voi".

Il club del presidente Ferlaino sborsò 13 miliardi di lire per strappare il "Pibe de Oro" al Barcellona ed in molti ancora si chiedono: "Quanto varrebbe oggi Maradona sul mercato?" o addirittura "Quanto sarebbe pagato al Fantacalcio?!".

Questo forse non lo sapremo mai, ma in una lunga intervista rilasciata qualche mese fa a Lorenzo Giarelli de "Il Fatto Quotidiano", l'inventore del Fantacalcio, Riccardo Albini, ha rivelato quanti furono i crediti sborsati per aggiudicarsi l'ex capitano del Napoli durante la prima asta del gioco nel 1988.

"Era il 1988. Europei di Germania. Da due anni studiavo un sistema di regole e punteggi per fare col calcio quello che in America facevano con il baseball e con il football. Lavoravo per una rivista, Videogiochi. Andavo due volte all’anno negli Usa insieme ai miei soci Alberto Rossetti e Benedetta Terrani e in uno di questi viaggi trovai un libro sul Fantasy football e uno sul Fantasy baseball. Me li portai in Italia e pensai a come creare qualcosa di simile per il calcio - ha raccontato Albini a Il Fatto Quotidiano - . La prima lega di fantacalcio fu tra le otto squadre che poi sono diventate il gruppo storico di un campionato che dura ancora oggi, dopo 30 anni: io, il mio socio Alberto e alcuni dei frequentatori del bar Goccia d’oro a Milano, tutti cooptati dal gestore. All’epoca usavamo i pizzini per giocare: al sabato scrivevamo la formazione su un pezzetto di carta e la consegnavamo al barista. Proseguimmo subito con il campionato 88/89 di Serie A. Alla prima asta ci scannammo per Maradona: fu comprato a 99 fantamilioni su 300 a disposizione!".