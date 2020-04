Napoli-Milan 4-1 tra le migliori partite della storia del calcio secondo Marca

Napoli-Milan 4-1, gara valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 1988-89, giocata al San Paolo domenica 27 novembre 1988, è stata inserita dal noto quotidiano sportivo spagnolo Marca nell'elenco delle 50 migliori partite della storia del calcio.

Quella che andò in scena in quel pomeriggio autunnale di fine anni '80 a Fuorigrotta fu una sorta di rivincita di quanto accadde nelle stesso impianto pochi mesi prima, quando in quel maledetto 1° maggio i rossoneri di Sacchi espugnarono il campo azzurro per 3-2, ipotecando lo scudetto 1987-88.

Indimenticabile in quel 4-1 il gol di Maradona che sbloccò la partita. Il 'Pibe' trafisse Giovanni Galli con un sensazionale pallonetto di testa. A completare la straordinaria giornata degli uomini di Bianchi furono la doppietta di Careca ed il gol di Francini. La rete della bandiera del Milan fu messa a segno da Virdis, su calcio di rigore.

Il tabellino del match

Napoli-Milan 4-1

Napoli: Giuliani, Ferrara, Francini, Fusi (61' Carannante), Corradini, Renica (80' Filardi), Crippa, De Napoli, Careca, Maradona, Carnevale. All. Bianchi.

Milan: Galli, Tassotti, Maldini, Colombo (61' Mannari), Costacurta (77' Viviani), Baresi, Mussi, Rijkard, Van Basten, Evani, Virdis. All. Sacchi

Arbitro: Agnolin

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Marcatori: 42' Maradona, 45' e 78' Careca, 48' Francini, 65' Virdis.