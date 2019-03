Napoli ai quarti di una competizione europea: è la quinta volta nella storia azzurra

E' la quinta volta che il Napoli accede ai quarti di finale di una competizione europea. In tre dei quattro precedenti, gli azzurri riuscirono ad andare anche oltre, centrando due semifinali (1976 e 2015) ed una finale (1989).

La prima volta ai quarti risale al 1963, quando gli azzurri furono eliminati dall'Ofk Belgrado in Coppa delle Coppe dopo aver perso la gara di spareggio in Jugoslavia per 3-1 (in precedenza 2-0 a Belgrado e 3-1 a Napoli).

Andò meglio nel 1977, quando gli uomini di Pesaola approdarono in semifinale (poi persa contro l'Anderlecht), dopo aver superato ai quarti i polacchi dello Slask Wroclaw grazie ad un 2-0 al San Paolo firmato Massa-Chiarugi (0-0 all'andata).

Il quarto di finale europeo più emozionante della storia azzurra è però sicuramente quello della Coppa Uefa 1989, quando Maradona e compagni eliminarono la Juventus con il leggendario gol del 3-0 di Alessandro Renica al 119esimo minuto, dopo aver ribaltato il 2-0 dell'andata a Torino, per poi andare ad alzare il trofeo a Stoccarda.

Cocente invece la delusione del 2015, quando gli azzurri di Benitez furono eliminati nelle semifinali di Europa League dal Dnipro e da una serie di orrori arbitrali, dopo aver superato nei quarti di finale i tedeschi del Wolfsburg.