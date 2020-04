Amarcord Napoli: 30 anni fa la sfida di Bologna che spianò la strada al secondo scudetto

Sono passati 30 anni, eppure quella domenica, il 22 aprile del 1990, resta sempre impressa nel cuore e nella mente dei tifosi del Napoli che hanno avuto modo di viverla.

Il calendario calcistico segna la 33esima e penultima giornata del campionato di Serie 1989/90. Napoli e Milan sono appaiate in classifica al primo posto ed in Italia tutti ormai pensano ad uno spareggio scudetto, come accadde in precedenza con Bologna e Inter nel 1964.

Il Napoli di Maradona, guidato in panchina da Albertino Bigon, è di scena al Dall'Ara di Bologna, stadio letteralmente invaso in ogni settore, per l'occasione, dai tifosi partenopei.

Il Milan di Sacchi e Van Basten è invece di scena a Verona, contro un Hellas quasi spacciato e ad un passo dalla retrocessione.

Il Napoli mette subito le cose in chiaro e con 15 minuti memorabili, ipoteca la vittoria con tris firmato Careca, Maradona e Francini.

Dal Bentegodi, però, non arrivano buone notizie: Simone al minuto 33 porta il Milan in vantaggio per 1-0. Tutto fa sempre più pensare ad uno spareggio, ma nella ripresa lo scenario cambia del tutto.

Al 63' Sotomayor, con uno splendido stacco di testa, regala il pareggio al Verona. Il Milan perde la testa e in rapida successione Rijkard e Van Basten vengono espulsi. Nel finale Davide Pellegrini completa l'opera, siglando allo scadere il 2-1 finale che ricaccia il Milan a 2 punti dal Napoli, nel frattempo vittorioso a Bologna per 4-2.

Sul terreno di gioco del Dall'Ara è festa grande. Gli azzurri assaporano già il secondo tricolore. Sette giorni dopo al San Paolo contro la Lazio, infatti, a Maradona e compagni basterà un pareggio per festeggiare la conquista dello scudetto.