Agnese Viviana Perrella è un'insegnante diplomata della Scuola di Yoga Integrale fondata a Napoli nel 1986, su ispirazione dei Maestri e Saggi dello Yoga, da Gino Sansone. In questa intervista, spiega i principi dello yoga integrale e le attività realizzate in città. Attività spesso gratuite, motivo per cui è stata messa in piedi una raccolta fondi per lo yoga sociale al link facebook.com/events/s/urgente-raccolta-fondi-per-lo-/2570953453016024/.