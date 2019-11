Consulenza cardiologica, controllo nei e occultest gratuiti: dove e quando

Continuano i sabato dello screening, con esami e visite gratuite nel territorio di competenza dell'ASL Napoli 1 Centro, finalizzate a diffondere la cultura della prevenzione nella nostra città, nell'ambito della Campagna regionale “Mi voglio bene”. E sono numeri da record quelli registrati ogni volta dal poliambulatorio mobile che ogni sabato è presente in un quartiere diverso di Napoli .

Il prossimo appuntamento con la prevenzione e con controlli gratuiti dei nei con nevoscopie, visite senologiche, pap test, spirometrie, occultest (sangue nelle feci), consulenze cardiologiche e mammografie (su prenotazione ma sempre gratuite) è per sabato 23 novembre in via Tafuri a Piscinola, con i medici del distretto sanitario di base 28.

Fino al 31 dicembre 2019, inoltre,in ogni Distretto Sanitario di base dell'ASL Napoli 1 Centro c'è la possibilità di sottoporsi gratuitamente e senza impegnative a mammografia e pap-test.