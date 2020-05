Anche in Campania via libera ai test sierologici nei laboratori privati

Dopo l'alt della Regione circa due settimane fa, "finalmente la Regione Campania ha riconosciuto il diritto dei laboratori privati autorizzati ed accreditati di poter effettuare i test sierologici finalizzati alla ricerca degli anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi dell'infezione da SARS-CoV-2": la notizia viene da Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia, tra le principali associazioni di categoria del comparto della laboratoristica e dei centri poliambulatoriali privati accreditati con il SSN, con oltre 700 strutture associate presenti solo in Campania.

"Possiamo dire di aver vinto una battaglia - prosegue Lamberti - a partire dal prossimo 4 maggio, potremo finalmente dare una risposta certa a tutte quelle persone che, quotidianamente, si rivolgevano ai nostri laboratori chiedendo, ahinoi, inutilmente, di potersi sottoporre ai test".

Da Lamberti arriva, comunque, anche il fondamentale avvertimento che "tale tipologia di analisi non fornisce alcuna ‘patente di immunità’, perché ancora non sappiamo come e quanto si possa essere protetti da una seconda eventuale infezione".