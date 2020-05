Riammissione a scuola solo dopo tampone e vaccino anti-influenzale: la richiesta dei pediatri di base

I pediatri della Fimp non usano giri di parole: in vista della riapertura delle scuole dopo l'estate, per l’ammissione in classe, è necessario prevedere la vaccinazione antinfluenzale e il tampone obbligatorio per tutti i bambini, di qualunque età.

"Il percorso va programmato ora - spiega Antonio D'Avino, vice presidente nazionale FIMP - per non correre il rischio di trovarci a ottobre con dosi di vaccino antinfluenzale insufficienti. Inoltre, la pediatria di famiglia deve avere la possibilità di prescrivere tamponi e soprattutto di avere una risposta in tempi rapidi. Nessun pediatra potrà mai riammettere un bambino a scuola se non avrà un tampone negativo dopo un’assenza per malattia che potrebbe essere collegata ad un’infezione da Covid-19".

I pediatri perciò hanno chiesto alla Regione Campania di avviare un tavolo di lavoro, e nel frattempo lanciano un allarme preciso: a causa della pandemia le coperture vaccinali sono calate del 4% rispetto allo stesso periodo del 2019: "per recuperare abbiamo solo 3 mesi" avverte D’Avino.