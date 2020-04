Nella rete regionale anti-CoVid anche l'Ospedale Betania

Nell'ambito della gestione dell'emergenza sanitaria da Coronavirus sul nostro territorio, l’Ospedale Evangelico Betania entra nella rete regionale anti-CoVid con la disponibilità di 17 posti letto per il trattamento dei pazienti: 3 saranno destinati a malati paucisintomatici e 14 a chi deve effettuare la quarantena. La decisione operativa arriva al termine di un incontro tra la delegazione della struttura sanitaria, guidata dal Direttore Generale Luciano Cirica, e il Direttore generale della Tutela della Salute della Regione Campania Antonio Postiglione.

La responsabilità operativa della gestione dei posti Covid e no-Covid sarà del Direttore Sanitario Antonio Sciambra, in prima linea con il suo staff dall’inizio dell’emergenza anche come responsabile dell’Unità di crisi. "Oltre quanto previsto nell’accordo, metteremo a disposizione dell’Unità di Crisi regionale un camper per supporto logistico e abbiamo raccolto la disponibilità di medici anestesisti e pneumologi attraverso le chiese e le strutture sanitarie evangeliche in Germania gemellate con noi”, spiega il presidente della struttura Cordelia Vitiello.

La struttura sanitaria continuerà inoltre a svolgere l’attività ordinaria, con 141 posti per pazienti no-Covid, dando la possibilità di liberare posti letto nelle strutture pubbliche impegnate sul fronte della lotta al Coronavirus.