Contro la psoriasi a Napoli 3 giorni di viste gratuite sui truck di PsoHome

Dal 10 al 12 luglio, in Piazza del Gesù e a Piazza della Repubblica, appuntamento con i truck dell’Unità Operativa Clinica di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II per visite gratuite on the road contro la psoriasi.

“Dei circa 170.000 pazienti psorisiaci che si stimano nella nostra Regione, di cui oltre 30mila nella sola area metropolitana di Napoli, un’ampia percentuale non è in terapia perché trascura o sottostima i segni della malattia - spiega infatti Gabriella Fabbrocini, direttore dell’Unità Operativa Clinica di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – l’emergenza epidemica ha poi senza dubbio acuito il problema, perché il timore del CoVid continua a spingere tantissime persone a differire visite e consulti. Con i nostri laboratori mobili ipertecnologici puntiamo dunque a sensibilizzare i cittadini e ad avviarli alle migliori terapie. La psoriasi, in quanto patologia infiammatoria multifattoriale e cronico-recidivante, infatti, non si limita a colpire la cute con le tipiche lesioni eritematose desquamanti ma, possedendo un carattere sistemico, può colpire le articolazioni, in particolare di mani e piedi, e le inserzioni di tendini e legamenti sull’osso, oltre che avere manifestazioni cardio-metaboliche, con conseguenze anche molto serie per il paziente non in cura”.

Il team della Prof. Fabbrocini, con il contributo non condizionante di Lilly Spa, porterà così, per 3 giorni, sul territorio cittadino i truck di PSO-HOME: postazioni mobili attrezzate con sofisticati ambulatori dove gli specialisti visiteranno, valutando il grado di avanzamento della psoriasi oltre che l’eventuale presenza delle comorbilità tipicamente associate, e distribuiranno materiale informativo su come gestire la patologia .

L’appuntamento è per i giorni

10 luglio, dalle ore 9 alle ore 12, in piazza Piazza del Gesù

11 e 12 luglio, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 20, in Piazza della Repubblica

​

Cos’è la psoriasi

La psoriasi è una patologia infiammatoria multifattoriale, cronico-recidivante, nel cui sviluppo sono coinvolti sia fattori genetici, ereditari, che ambientali come infezioni delle vie aeree superiori, fumo, traumatismi meccanici e stress che possono fungere da agenti scatenanti.

Quando si manifesta

La psoriasi può manifestarsi per la prima volta a qualsiasi età anche se si delineano due picchi di massima incidenza: fra i 20 e i 30 e poi tra i 50 e i 60 anni.

Come si manifesta

La psoriasi si manifesta in diverse forme, la più comune delle quali è la comparsa sulla pelle di lesioni eritematose ricoperte da squame biancastre, anche pruriginose, localizzate soprattutto a livello dei gomiti, delle ginocchia, del cuoio capelluto e della regione lombo-sacrale.

Anche le unghie possono essere colpite.

Le lesioni psoriasiche quando si risolvono vanno incontro ad una "restitutio ad integrum": non lasciano cicatrici.

Come si cura

Gestire efficacemente la psoriasi oggi è possibile! Le terapie sono

di carattere topico (creme, unguenti, gel, lozioni) a base di corticosteroidi, derivati della vitamina D e loro associazioni,

sistemiche a base di ciclosporina, acitretina, dimetilfumarato e apremilast,

fototerapia

iniettive, come il metotressato

iniettive biotecnologiche, di recentissima introduzione, che colpiscono direttamente le molecole responsabili dell’infiammazione che sostiene la psoriasi.

Uno stile di vita che eviti l’abuso di alcool, il fumo e preveda una alimentazione sana ed equilibrata (dieta mediterranea) unitamente ad una costante attività fisica è stato associato ad una riduzione del rischio e della gravità della psoriasi.