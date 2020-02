Animali, arriva in Campania il numero verde per il pronto soccorso

In attuazione della legge regionale n. 3 del 11.04.2019, volta a promuovere e a tutelare il rispetto e il benessere degli animali d’affezione e prevenire il randagismo, dalle ore 14,00 di mercoledì 12 febbraio parte ufficialmente il numero verde regionale per il pronto soccorso veterinario.

800178.400 è il numero cui sarà possibile segnalare la presenza di cani e gatti randagi, senza padrone, feriti. L'iniziativa sarà presentata nel corso di un'apposita conferenza stampa, cui prenderà parte anche il Governatore Vincenzo de Luca.

«Oltre che un dovere istituzionale - spiega il direttore generale Ciro Verdoliva - ritengo sia anche un dovere di civiltà e un elemento in più di sicurezza per i cittadini. Mettiamo in campo uno sforzo enorme per garantire un servizio che richiede professionalità e capacità di coordinamento».

Il numero verde regionale è istituito presso la sede operativa del CRIUV, l'Ospedale Veterinario della ASL Napoli 1 Centro già attivo con turnazione h 24. Le informazioni che consentirà di acquisire saranno registrate su supporto informatico in ordine cronologico e immediatamente trasmesse dall’ASL Napoli 1 Centro al veterinario reperibile del Servizio Veterinario Pubblico della ASL competente per territorio che attiverà, a sua volta, le procedure interne aziendali garantendo l’intervento in tempi adeguati relativamente alla tipologia di soccorso. Tra gli obiettivi fissati dalla ASL Napoli 1 Centro, inoltre, la creazione di apposite strutture sanitarie per le erogazioni di attività rientranti nei vigenti LEA e cioè: