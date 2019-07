Ecco perché le zanzare pungono proprio te

E' vero: le zanzare preferiscono pungere alcune persone rispetto ad altre. Come per l'amore, è tutta questione chimica e la scienza ci spiega perché.

Microrganismi La nostra pelle è ricoperta da milioni di microrganismi sulla cui quantità e tipologia incidono il patrimonio genetico individuale ma anche la dieta, lo stile di vita e i livelli ormonali. Sono questi microrganismi che trasformano il sudore prodotto dal nostro corpo in composti chimici volatili di cui alcuni in particolare attirano le zanzare.

Sudore e temperatura Secondo uno studio condotto in Gran Bretagna, le zanzare sono attratte da acido lattico, acido urico e ammoniaca. Si tratta di sostanze presenti nel sudore, ma in quantità diverse da persona a persona.

Fare sport all’aperto aumenta le possibilità di essere punti, sia perché si suda, sia per l’aumento della temperatura corporea: sia l’attività fisica in generale che la temperatura corporea aumentano infatti la presenza di acido lattico nell’organismo. Le persone fisicamente più attive, quindi, tendono a essere punte più delle altre.

Anidride carbonica Il nostro organismo attraverso la respirazione e con la traspirazione produce anidride carbonica che le zanzare riescono a rilevare fino a 50 metri di distanza. Le persone in sovrappeso duque attirano maggiormente le zanzare, avendo uno scambio maggiore di ossigeno/anidride carbonica, mentre i bambini in media vengono punti meno degli adulti.

Birra Uno studio pubblicato sul Journal of American Medicine ha stabilito che bere una lattina di birra aumenta in maniera significativa l’attacco da parte delle zanzare, particolarmente attratte dall’odore di chi ha assunto alcol.

Gruppo sanguigno La genetica a quanto pare svolge un ruolo importante sulla capacità di attirare le zanzare che preferiscono il sangue di gruppo 0 a quello di gruppo B e circa il doppio di quello del gruppo A.

Secondo uno studio effettuato dai ricercatori dell’Institute for Biological Pest Control, l’85% circa degli esseri umani produce una sostanza chimica che segnala, attraverso l’odore della pelle, a quale gruppo sanguigno si appartiene.

Gravidanza Le donne in gravidanza emettono il 21% in più di anidride carbonica. Chi aspetta un bambino, inoltre ha una temperatura corporea, in media, più alta di circa mezzo grado rispetto alle altre. Ecco perché le donne incinte sono tra le vittime preferite dalle zanzare.

Colori Anche gli indumenti che indossiamo possono aumentare o diminuire il rischio di essere morsi: uno studio ha infatti rilevato che le zanzare sono attratte dai colori scuri, come nero, rosso, grigio e blu; richiamano invece meno la loro attenzione il kaki, il verde e giallo.

Colesterolo Le cattive abitudini alimentari hanno più di una conseguenza. Secondo uno studio, infatti, le zanzare prediligono il sangue con alti tassi di colesterolo