Natale: la solidarietà fa bene alla salute

“In questi giorni, tradizionalmente di festa familiare, la permanenza in ospedale diventa molto più difficile sia per i pazienti che per i loro cari. Per questo, con l’aiuto e il supporto del personale, abbiamo promosso un programma di iniziative per contribuire a creare un clima di festa, anche per quanti non hanno la fortuna di avere familiari accanto” spiega il Direttore Generale dell’Ospedale Evangelico Betania Luciano Cirica.

Ricco e articolato il cartellone di eventi, ad iniziare da lunedì 23 dicembre quando, dalle 10 alle 13, nel reparto di chirurgia, che ospita anche diversi pazienti oncologici, si terrà una grande tombolata. Martedì 24, Vigilia di Natale, quindi, dalle 10 alle 13, in Terapia Intensiva Neonatale, festa con genitori, familiari e medici che seguono i piccoli “pulcini combattenti”. Il 30 dicembre, quindi, le iniziative di solidarietà si spostano con il Camper della Salute per le strade di Napoli, dove i volontari della Fondazione Evangelica Betania, distribuiranno kit per l’igiene personale ai senza fissa dimora .