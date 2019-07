Contro il melanoma a Napoli tecnologia digitale e visite gratis

Parte dalla nostra città “Hub and Spoke – Melanoma Network”, progetto all’insegna della più innovativa tecnologia digitale e dell’alta specializzazione per la prevenzione e diagnosi precoce del melanoma e delle patologie cutanee di tipo oncologico, realizzato dalla Dermatologia dell'Azienda ospedaliera universitaria Federico II in collaborazione con l’associazione House Hospital onlus e finanziato dalla Regione Campania.

L’iniziativa sarà presentata giovedì 25 luglio alle ore 12 presso la sede della I Municipalità, in via Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone 1, prima tappa dell’ambulatorio mobile. All’evento, con i promotori e responsabili scientifici Mario Delfino e Gabriella Fabbrocini, rispettivamente direttore dell’Unità operativa clinica e della Scuola di specializzazione in Dermatovenereologia della Federico II, saranno presenti il presidente della I Municipalità Francesco de Giovanni di Santa Caterina, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli Roberta Gaeta e il Prof. Massimo Scalvenzi coordinatore dell’ambulatorio dermatologico per il melanoma.

8 gli appuntamenti previsti, in altrettante piazze di Napoli e provincia, con i dermatologi della Federico II che - accompagnati da infermieri, tecnici e coordinatori - saranno presenti con ambulatori mobili ad altissima tecnologia digitale, appositamente attrezzati per screening cutanei, analisi e consulenza gratuiti e distribuzione di materiale informativo sul controllo dei nei e su rischi e prevenzione dei più diffusi tumori della cute.

Attraverso un sofisticato sistema di networking digitale per la valutazione specialistica delle immagini con sistema store and forward - denominato Dermoscopya Platform - sarà possibile valutare a tempo record le lesioni cutanee pigmentate e indirizzare i pazienti con il miglior triage al più efficace percorso terapeutico.

Gli ambulatori mobili di dermatologia saranno presenti nelle seguenti località:

I Municipalità del Comune di Napoli - Piazza Trieste e Trento, giovedì 25 luglio 2019, dalle 9.00 alle 12.00,

II Municipalità del Comune di Napoli - Piazza Salvo d’Acquisto, giovedì 25 luglio 2019 dalle 9.00 alle 12.00

Comune di Ischia – via Iasolino (nei pressi del Bar Ciccio), sabato 27 luglio 2019 dalle 10.00 alle 13.00

Comune di Capri – nei pressi della Piazzetta, sabato 31 agosto 2019 dalle 10.00 alle 13.00

Comune di Poggiomarino (Na), sabato 21 settembre 2019 dalle 9.30 alle 12.30

V Municipalità del Comune di Napoli, Piazza degli Artisti, sabato 5 ottobre 2019 dalle 9.30 alle 12.30

VIII Municipalità del Comune di Napoli, Piazza Tafuri –Piscinola, sabato 5 ottobre 2019 dalle 9.30 alle 12.30

Comune di Ottaviano (Na), sabato 5 ottobre 2019 dalle 9.30 alle 12.30

(NB: le date potrebbero subire variazioni collegate alle condizioni meteo o ad altre necessità)

Per la diagnosi e il triage dei nei e delle formazioni cutanee, pigmentate e non, che si presentano fortemente sospette o atipiche, inoltre, presso la Clinica Dermatologica della Federico II – edificio 10, piano 2 - è attivo un apposito ambulatorio cui i pazienti provenienti da tutto il territorio possono accedere:

con la prescrizione dello specialista dermatologo , quindi senza impegnativa del medico di famiglia, dal lunedì al venerdì (h. 9.00-13.30, tel. 081.746-2452, Ambulatorio G, Dermatologia oncologica e dermochirurgia terapeutica)

, quindi del medico di famiglia, dal lunedì al venerdì (h. 9.00-13.30, tel. 081.746-2452, Ambulatorio G, Dermatologia oncologica e dermochirurgia terapeutica) con impegnativa per visita di controllo dermatologica del medico di famiglia il lunedì, mercoledì e venerdì (h. 15.00-17.30, Ambulatorio J, Valutazione, mappatura e triage dei nevi melanocitici).

“Per noi – spiegano i Prof. Mario Delfino e Gabriella Fabbrocini - è fondamentale riuscire a dare risposte concrete alla domanda di salute, in particolare a quella che proviene dalle fasce più deboli e meno tutelate della popolazione, per motivi sia economici che socio-culturali”.

All’avanguardia gli strumenti, le terapie e l’approccio utilizzati dall’attuale Dermatologia federiciana: telediagnosi, target therapies, terapie geniche e staminali, farmacologia personalizzata, gestione integrata multidisciplinare del paziente in ambulatori altamente innovativi. Importantissimi i numeri dell’attività svolta: 35mila visite annue, di cui 15mila di screening, mille per allergologia con oltre 500 ricoveri, 3mila per psoriasi, 2mila per malattie sessuali, micologia e parassitologia con relative analisi di laboratorio, mille visite pediatriche e circa 8mila asportazioni di cui 200 per melanomi maligni e circa 2000 per nonmelanoma skin cancer presso l’ambulatorio specializzato diretto dal Prof. Massimiliano Scalvenzi, oltre all'attività dell'ambulatorio che si occupa di contrastare gli effetti negativi sulla cute delle terapie oncologiche.