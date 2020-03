Dal sindaco mascherine ai medici di famiglia. Il grazie della Fimmg

«Voglio ringraziare il sindaco di Napoli Luigi de Magistris a nome mio e di tutti i colleghi medici della medicina generale, ma anche a nome dei cittadini che con questo gesto potranno essere protetti dal rischio di contrarre il virus in seguito ad una visita», dichiara Silvestro Scotti, segretario generale Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale-FIMMG commentando il gesto del sindaco che ha donato ai medici di medicina generale di Napoli le mascherine di protezione individuale ricevute in dono dalla Comunità cinese della Campania.

«Nei prossimi giorni - continua Scotti - distribuiremo il materiale ai medici di medicina generale di Napoli. Lo faremo non appena avremo messo assieme anche altri materiali di protezione individuale che stiamo raccogliendo». Silvestro Scotti ha inoltre spiegato di aver rinunciato alla dotazione che gli spetterebbe, in quanto medico di famiglia, per lasciare i dispositivi di protezione individuale ad altri colleghi. Per lui e per la sua collaboratrice di studio del resto, racconta, ha provveduto un paziente appartenente alla Comunità cinese, che ha donato 50 tra mascherine chirurgiche ed ffp2: «Un gesto - conclude Scotti - di grande cuore, che ci trasferisce forte un senso di vicinanza. Lo stesso che vorremmo da parte delle istituzioni sanitarie, che restano silenti».

Sono migliaia le mascherine e centinaia i litri di gel disinfettante donati per l'emergenza epidemica dalla Comunità cinese campana