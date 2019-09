Cardarelli: pubblicata la graduatoria del concorso per 60 posti di operatore socio sanitario

Sul sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli è stata pubblicata la graduatoria finale del concorso per l’assegnazione dei 60 posti di

Operatore Socio Sanitario.

Il concorso, per titoli ed esami, ha fatto registrare numeri record: migliaia, infatti, i candidati per una procedura volta a premiare il merito: «Grazie a questo concorso - ha commentato il direttore generale Giuseppe Longo - riusciamo a rafforzare l’organico e a potenziare una squadra che ogni giorno lavora con abnegazione e professionalità per assicurare ai pazienti un’offerta di salute sempre migliore».

La graduatoria può essere consultata accedendo al sito istituzionale all'indirizzo www.ospedalecardarelli.it o cliccando qui