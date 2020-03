Pediatria della Vanvitelli: in sala d'attesa da oggi giocattoli e arredi colorati

Sedie, tavolini e una montagna di giocattoli hanno decisamente cambiato aspetto alla sala di attesa posta al piano terra del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli di Napoli.

Le dotazioni sono state donate dai volontari Abio di Napoli, l'associazione per il bambino in ospedale, che sono anche presenti in corsia per offrire sostegno e conforto ai piccoli degenti e ai loro familiari, durante il periodo di ricovero.

I piccoli hanno davvero gradito il dono, dicono soddisfatti i volontari: a testimoniarlo il gioioso disordine che solo i bambini sanno creare, tra bambole e orsacchiotti lasciati in ogni angolo della stanza per nuovi giochi e nuovi sorrisi nel rispetto del momento assistenziale ma anche e soprattutto della necessità di alleviare ai bimbi, attraverso il gioco, lo stress delle visite e delle attese