Epatite C: screening gratuiti a Pozzuoli

Sabato prossimo, 6 luglio, dalle 9.30 alle 14.00, giornata di informazione sull’epatite c e screening gratuiti presso la Fondazione “Centro per la vita” in via Campi Flegrei 12, a Pozzuoli.

Chiamando al numero 335.8284240 sarà possibile prenotare una visita epatologica gratuita con le dott.sse Maria D’Antò o Maria Cristina Mascolo che eseguiranno , sempre gratuitamente, in caso di necessità, anche un'ecografia epatobiliare. Sarà inoltre possibile sottoporsi all'apposito test salivare che in soli 20 minuti dirà se si è stati a contatto con il virus HCV oltre che ritirare materiale informativo sull’epatite c a cura dell’associazione EpaC Onlus.

L'epatite C, in fase iniziale asintomatica nella maggior parte dei casi, grazie ai nuovi farmaci può essere curata con percentuali di eradicazione superiori al 95% e minimi effetti collaterali. Se non diagnosticata in tempo, però, può portare alla cirrosi e al tumore del fegato. In Campania resta ancora molto alto il numero dei contagi perché molte persone non sanno di essere portatrici del virus