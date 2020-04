esco solo per donare: la campagna per la donazione del sangue arriva a Mugnano e Sorrento

Sempre più comuni del napoletano aderiscono alla campagna #EscoSoloPerDonare:

Giovedì 16 aprile, dalle ore 09.30 alle 11.30, il camper dell'Avis sarà a Mugnano, in piazza Municipio. Per donare è possibile prenotare lasciare un commento sotto il video pubblicato su Facebook dal sindaco Luigi Sarnataro

Venerdì 17 aprile, dalle ore 08.00 alle 15.00, tocca quindi a Sorrento dove stazioneranno in piazza Tasso due unità per la raccolta mobile del sangue. Per prenotare sono attivi i numeri 081.5335311 e 379.1745613.

Anche se in queste settimane tutta l’attenzione è catturata dall'emergenza epidemica, è necessario ricordare che ogni giorno sono migliaia i pazienti che hanno bisogno di trasfusioni per sopravvivere.

L’Avis sottolinea che le donazioni sono fatte in sicurezza, e le associazioni sono impegnate a garantire l’attuazione di tutte le indicazioni fornite dal ministero della Salute per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti, e la dotazione di opportune protezioni per il personale.