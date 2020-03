Donne, 4 giorni di visite specialistiche gratuite a Napoli: ecco dove

Mentre il Coronavirus attira l'attenzione di tutti, meglio non dimenticare che sono molti i fronti su cui la salute va difesa con la prevenzione. Così, dal prossimo venerdì, 6 marzo, fino a lunedì 9 marzo, in occasione della Festa della Donna, Open Weekend con visite e consulti gratuiti specificamente dedicati alle donne promosso dalla Fondazione ONDA, l'Osservatorio Nazionale per la Salute della Donna e di Genere.

Molte le opportunità di screening e visite mediche offerti inella nostra città dalle strutture che aderiscono all'iniziativa. Le informazioni sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it. In particolare,

Policlinico L'azienda ospedaliera universitaria della Federico II mette a disposizoone - con necessità di prenotazione - visite endocrino-metaboliche; consulenze per il trattamento laser “Mona Lisa Touch” per atrofia vulvo-vaginale; e visite urologiche, dermatologiche, cardiologiche con ECG e valutazione clinica del rischio cardiovascolare.

“La Fondazione Onda ci offre l’opportunità di promuovere la consapevolezza e la corretta informazione sui cambiamenti che derivano dalla menopausa. Un’importante occasione per offrire alla popolazione femminile strumenti di prevenzione e sensibilizzazione. Il nostro impegno verso un’assistenza sanitaria personalizzata e rispondente ai bisogni degli utenti, nelle varie fasi della vita, è costante e si riflette in un’organizzazione orientata verso percorsi che facilitino l’accesso e l’accoglienza dei cittadini”, tiene a sottolineare Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II la cui attenzione alla salute femminile è stata riconosciuta dall’Osservatorio Nazionale per la Salute della Donna e di Genere per il quarto biennio consecutivo, dunque anche per il 2020-2021, con 3 il massimo riconoscimento di “ospedale a misura di donna” con 3 bollini rosa.

A. Cardarelli Al Cardarelli si inizia venerdì 6 marzo (ore 09:00 - 14:00) con un incontro aperto alla popolazione sulla prevenzione dei tumori genitali. Si prosegue quindi - con necessità di prenotazione - con visite ginecologiche e pap test; ecografia morfostrutturale al secondo trimestre di gravidanza, ecografia ostetrica, ecografia transvaginale, colposcopia, isteroscopia

Clinica Mediterranea: la struttura di via Orazio mette a disposizione - con necessità di prenotazione - visite ginecologiche, ecografia TV, visite ostetriche, pap test oltre ad un incontro aperto alla popolazione con medici ed ostetriche per far conoscere i servizi per il parto e uno speciale InfoPoint

Fondazione Evangelica Betania: la struttura di via Argine offre -con necessità di prenotazione - ecografie mammarie, visite senologiche, visite ginecologiche, pap test