Coronavirus: la comunità cinese di Napoli dispone l'auto quarantena

Per tutelare la sicurezza pubblica, la comunità cinese ha deciso un' "auto-quarantena" della durata di due settimane dal rientro da eventuali viaggi in Cina. Lo rende noto un comunicato del Sindacato cinese nazionale inviato all'ASL Napoli 1 Centro. La nota precisa anche il sindacato si impegna ad effettuare l'individuazione dei memebri della comunità rientrati o che rientreranno dalla Cina, ad offrire mediatori per la lingua e per i trasferimenti, a garantire il vitto grazie alla collaborazione con i ristoratori. Il presidente del Sindacato, Wu Zhiqiang, esprime però anche la "difficoltà di alcuni cittadini rientrati/rientreranno dal viaggio, che non hanno la possibilità di sottoporsi ad auto quarantena per 14 giorni nelle proprie abitazioni abituali, in quanto sono presenti altre persone coabitanti come coniugi, figli, parenti, amici" e chiede quindi che la ASL Napoli 1 Centro individui strutture adeguate per ospitarli per il periodo necessario alla quarantena unitamente alla possibilità di effettuare test diagnostici e alla fornitura di adeguati materiali sanitari (maschere, guanti, tute protettive) per i volontari che si faranno carico di trasporto, fornitura pasti, assistenza: sono nove al momento i membri della Comunità cinese partenopea ritornati in città tra il 3 e il 7 febbraio, tutti adulti e asintomatici.

La risposta della ASL

L'ASL Napoli 1 Centro tuttavia ha risposto che "come definito dalle circolari ministeriali e disposizioni regionali: