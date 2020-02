I giudici di pace chiedono mascherine contro il coronavirus

Continua a crescere di ora in ora la preoccupazione per il rischio di diffusione del coronavirus. Non sono tranquilli neanche i giudici di pace, come spiega in un comunicato la dirigente nazionale di Fratelli d'Italia Gabriella Peluso, dopo un incontro con una loro delegazione: "Attraverso l’Unione Nazionale di categoria, i Giudici di Pace chiedono che gli vengano fornite mascherine idonee per proteggersi da eventuali contagi da coronavirus e per il riconoscimento delle tutele per le indennità di malattia e di rischio. Come sottolinea l’Associazione nazionale dei Giudici di Pace - continua il comunicato della Peluso - nelle udienze celebrate per la convalida delle espulsioni di migranti clandestini, che si tengono nei centri di permanenza e rimpatrio, il rischio di contagio può essere alto e questo costituisce un pericolo per la loro salute e per quella dei loro familiari".