Diagnosi e terapie della Sindrome di Down: a Napoli incontro aperto anche a studenti e familiari

Sindrome di Down: esperti di diversi campi medici si riuniranno a Napoli per esaminare e discutere le più recenti novità cliniche, dalla diagnosi prenatale ai farmaci e nutraceutici. L'appuntamento è per il 18 e 19 ottobre prossimi, presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II.

Gratuito ed aperto ad una vasta platea che comprende, oltre a medici e ricercatori, anche i parenti delle persone con sindrome di Down, l'incontro è organizzato dal Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, impegnato da diverso tempo nello studio dei meccanismi molecolari attraverso cui la trisomia del cromosoma 21 causa i segni clinici della sindrome.

Il primo giorno di lavori sarà dedicatoa all'esame degli strumenti per la diagnosi precoce della sindrome e degli screening non invasivi nel primo trimestre di gravidanza, tra cui la cosiddetta NIPT, cioè l'analisi del DNA fetale libero nel sangue materno.

Ampio spazio sarà poi dedicato ai problemi connessi alla sindrome di Down nelle persone adulte e ai protocolli terapeutici, con focus sui farmaci disponibili e i nutraceutici in grado di contrastare la disfunzione mitocondriale che è presente nelle cellule delle persone con la sindrome. Le aspettative dei pazienti e dei loro familiari saranno quindi messe a confronto con le difficoltà e i problemi della comunità scientifica.