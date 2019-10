Policlinico: il 18-19 ottobre torna l'Atelier della Salute

E' tutto pronto per l'edizione 2019 di Atelier della Salute, la fiera-evento del benessere organizzata dalla Scuola di Medicina e Chirurgia e dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli che quest'anno è alla terza edizione.

Completamente gratuita, con un programma ricchissimo tra visite mediche gratuite, stand esperenziali, show cooking e workshop interattivi per qualsiasi età, l'Atelier si terrà dal 18 al 19 ottobre negli spazi del Policlinico Federico II di Napoli, in Via Pansini, 5.

Obiettivo della manifestazione: promuovere la salute sotto ogni aspetto, dall'alimentazione al fitness, dalla gestione delle patologie agli screening alle corrette abitudini e stili di vita sani e sostenibili. Qui il programma completo