Quali sono i migliori sport per dimagrire e tornare in forma

Se hai deciso di perdere qualche chilo e di rassodare e tonificare i muscoli, ci sono sport decisamente più indicati di altri per raggiungere l'obiettivo. Il movimento è, infatti, il miglior alleato dell’alimentazione che, per consentire di eliminare il grasso in eccesso, dovrà essere sana e bilanciata, senza extra e zuccheri superflui.

Ecco quindi i 3 sport più indicati per tornare in forma velocemente, più un esercizio da inserire nell'allenamento quotidiano:

Camminata

La camminata è, probabilmente, il tipo di attività fisica maggiormente sottovalutato ma davvero efficiente e semplice da mettere in pratica, soprattutto in una città bella come la nostra che offre moltissimi percorsi, sia in piano che in pendenza, da via Caracciolo al Vorgiliano, dal Pontile di Bagnoli alla Floridiana.

Attenzione: anche se fare una passeggiata fa sempre bene, a livello di sport la camminata richiede un abbigliamento adeguato, un ritmo da sostenere, una sessione priva di interruzioni ed una postura da mantenere per tutta la durata dell’esercizio.

Ricorda che, in caso di mal tempo - che fortunatamente all'ombra del Vesuvio non dira mai troppo a lungo - la camminata si può effettuare anche in casa, sia senza attrezzi specifici che sul tapis roulant.

Corsa

La corsa è certamente tra gli sport più conosciuti e praticati. Da alternare alla camminata per chi è agli inizi e sempre dopo un riscaldamento adeguato, è, infatti, tra gli sport che aiutano maggiormente a perdere peso e tonificare i muscoli, facendo lavorare la zona dell’addome, dei glutei e delle cosce. Inutile dire che da noi vanta una lunga tradizione, in particolare sul Lungomare.

Bicicletta

Andare in bici o, anche, utilizzare una cyclette per praticare lo spinning è un ottimo modo per mantenersi in forma: aiuta a bruciare calorie velocemente e modella i muscoli nelle zone più critiche senza dimenticare che è un mezzo di trasporto eco-friendly, estremamente rapido e conveniente. Per i migliori risultati è importante pedalare su percorsi misti, in pendenza e con ritmo.

Salto della corda

Chi non ha molto tempo per uscire né spazio per allenarsi a casa, può optare per il salto della corda. Tutt'altro che un banale ripiego, il salto della corda è un esercizio divertente, che aiuta a bruciare tantissime calorie: da fare a ritmo di musica, alternando saltelli diversi (molti i tutorial on line) per modellare in poco tempo gambe, glutei e addome.