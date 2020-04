Distanti ma sportivi: i negozi Decathlon di Napoli propongono allenamenti sui social

In un momento in cui restiamo tutti uniti, solidali l’un l’altro, per resistere a un virus senza precedenti, lo sport rimane l’attività che si prende cura della nostra salute, perché lo sport è il modo migliore per restare in salute ed essere ottimisti e fiduciosi.

Anche se i punti vendita sono chiusi in questo momento, Decathlon rende sempre lo sport alla portata di tutti. Ogni giorno le pagine Facebook e Instagram degli store di Napoli (Napoli Arenaccia, Casoria, Giugliano e Marcianise) diventano un luogo di ritrovo virtuale degli sportivi.

Sotto l’hashtag SPORTACASA troverete tantissimi esercizi di Cardiofitness, Body Building, circuiti semplici e più complessi, per tutti i livelli di allenamento: grazie ai contenuti creati dagli Sport Leader Decathlon, ma anche dagli istruttori dei Club Sportivi partner, ogni giorno vengono presentate decine di attività di allenamento per svolgere #SPORTACASA. Per ogni disciplina sono disponibili diversi tutorial per far sì che il periodo di stop forzato non rappresenti un ostacolo all'attività fisica.

Si potrà continuare a fare #SPORTACASA ogni giorno su:

