Antigravity pilates: allenarsi in assenza di gravità

Anche a Napoli l'antigravity pilates sta diventando una delle varianti più di tendenza del pilates. Unisce infatti l'attività fisica alla sospensione in aria, in un mix di fitness e divertimento che consente di mantenere una buona forma fisica.

Grazie alla nostra guida scoprirai i principi e i benefici che apporta la pratica di questa disciplina, adatta anche a chi è alle prime armi!

Che cos’è L’antigravity unisce agli esercizi del pilates quelli dello yoga e del fitness, sulla base dell'assenza di gravità. E' un allenamento completo perché coinvolge tutti i muscoli ed è adatto a tutti. Viene definito allenamento “biologico” o “naturale” perché l’unico peso che si utilizza è quello del proprio corpo. La particolarità di questa disciplina, infatti, consiste nell’eseguire i classici esercizi di pilates su altalene di stoffa: il sostegno di questi supporti giova, in particolare, alla colonna vertebrale e alle articolazioni. Per questi motivi l’antigravity pilates è la disciplina perfetta per chi svolge lavori sedentari o passa molte ore seduto, per chi ha qualche chilo di troppo e per chi ha bisogno di migliorare la postura o allungare la schiena. Le altalene di stoffa, chiamate anche amache, usate per praticare questa variante del pilates consentono infatti di praticare tutti gli esercizi, anche i più complessi, senza il rischio di farsi male o di sforzare la schiena.

I benefici Praticando il pilates antigravity potrai:

migliorare il tono , allungare e rinforzare la muscolatura senza sovraccaricare le strutture ossee e i legamenti;

, allungare e rinforzare la muscolatura senza sovraccaricare le strutture ossee e i legamenti; ottenere maggior equilibrio , agilità e flessibilità;

, agilità e flessibilità; migliorare il funzionamento del sistema circolatorio e linfatico ;

; migliorare la postura e il controllo delcorpo;

e il controllo delcorpo; prevenire lo stress e migliorare il benessere complessivo.

Come si pratica Il pilates antigravity si pratica con una sorta di corda di tessuto, simile ad un’amaca, sospesa al soffitto, a circa 15 cm dal pavimento. All’interno dell'amaca vengono poi eseguiti gli esercizi propri del metodo pilates.

Una lezione di pilates antigravity si svolge in tre fasi:

riscaldamento, che prepara il corpo all'allenamento, fase centrale, in cui ci si concentra sul rinforzo muscolare, sull’equilibrio, l’allungamento muscolare, e sulla decompressione del rachide cooldown, durante il quale ci si dondola sull’amaca, con luci soffuse, musica soft e candele, per un rilassamento totale garantito.

Per chi è indicato Il pilates antigravity è indicato per chi considera noiosa la palestra, dal momento che si tratta di un allenamento divertente e mai ripetitivo. È perfetto per chi desidera eseguire un allenamento completo o vuole provare un tipo di fitness piacevole e innovativo. Può essere praticato da chiunque, ovviamente se non ci sono controindicazioni mediche. È l’ideale, inoltre, per chi non può sollevare pesi o affaticare articolazioni e tendini, o per chi ha problemi di schiena.

Dove provare l'antigravity pilates a Napoli:

Kirone Pilates, via Scarlatti 150

Virgin Active, via Corrado Barbagallo 53