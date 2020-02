Cyclette: tutto quello che non sai

Tra gli attrezzi per il fitness in assoluto più utilizzati c'è sicuramente la cyclette, presente sia nelle case dei patiti dello sport come di chi ha scarsa dimestichezza con l’attività fisica. Ma possiamo per questo dire di conoscere davvero questo strumento e di saperlo usare? Ecco cosa è necessario sapere

Un toccasana per la schiena

In casa o in palestra, la cyclette rappresenta un ottimo modo per prendersi cura della propria schiena. Niente di più sbagliato, infatti, di credere che può essere controindicata per chi in particolare ha problemi alla cervicale. E' solo questione di postura. Per svolgere al meglio gli esercizi innanzitutto è necessario regolare bene il sellino, avendo cura che la gamba risulti perfettamente distesa durante la pedalata: solo in questo modo l'esercizio contribuirà a rafforzare la zona lombare senza affaticare il collo.

Ideale per il cuore

La cyclette è un esercizio di tipo aerobico, perfetta quindi per rinforzare il muscolo più importante: il cuore. Oltre ad allenare il corpo e a donare tonicità, infatti, la cyclette aiuta a contenere la pressione arteriosa, migliorando il benessere generale. Per tenere sotto controllo i battiti, assicurati di scegliere una cyclette con cardio frequenzimetro he consentirà di monitorare i progressi e ti aiuterà a non strafare.

Imbattibile contro l'adiposità localizzata

Niente come la cyclette aiuta a tonificare glutei, gambe e addome, combattendo adiposità localizzate e fastidiosi cuscinetti di cellulite. Fatta con costanza, la cyclette aiuta a smaltire il grasso accumulato sui fianchi e sulla pancia, grazie alla contrazione che gli addominali fanno spontaneamente durante le pedalate. Per un’azione tonificante, la cyclette andrebbe fatta almeno quattro volte a settimana per un minimo di un’ora: ma è bene iniziare a piccole dosi. In particolare, se sei fuori allenamento, per iniziare una mezz’ora intensa sarà sufficiente.

Un valido aiuto per dimagrire

La cyclette non solo tonifica, ma aiuta anche dimagrire. Mezz’ora di allenamento intenso con la cyclette fa bruciare infatti ben 245 Kcal. Per rendere l'allenamento più piacevole, puoi ascoltare la tua playlist preferita oppure posizionare il Tablet sul manubrio con gli appositi sostegni e guardare la tua serie preferita: il tempo passerà in un attimo.

Terapeutica per le articolazioni

La cyclette è perfetta anche per recuperare la funzionalità di articolazioni, tendini e muscoli. Lo sforzo richiesto dagli esercizi con la cyclette, infatti, non è mai eccessivo perché il peso del corpo è supportato dal sellino. Per questo motivo la cyclette è l'attrezzo perfetto anche da chi è in forte sovrappeso o ha una certa età.