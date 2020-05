Una struttura nel verde per regalare forma e benessere: la sfida di Daniele

"Ho aiutato le persone durante la pandemia in tutta Italia dal web, continuerò a farlo adesso durante la Fase 2, dal vivo": con queste parole il personal trainer Daniele Esposito, napoletano dal successo planetario con oltre 12.000 persone seguite in 15 anni di attività, premiato per il suo libro "5 segreti per dimagrire e restare magri" come eccellenza italiana nella città di Washington, annuncia la sua nuova sfida.

Dopo aver assicurato lezioni gratuite on line per mantenere allenati fisico e mente durante il lockdown, infatti, Daniele non si ferma e continuerà ad aiutare le persone a tenersi in forma, ma stavolta con allenamenti all’aperto dal vivo, e sempre gratuiti, per divulgare lo sport e l’allenamento.

"Oltre ad allenare le persone - continua Esposito - in vista della riprese delle attività fisiche, spiegherò come mantenere le distanze di sicurezza e allenarsi, rispettando le regole per se stessi e gli altri, e ottenere risultati. L'appuntamento è al Parco Michelangelo di Casoria - conclude il personal trainer - una struttura immersa nel verde dove svolgeremo allenamenti gratuiti per la comunità".

L'allenatore è stato ricevuto dal sindaco di Casoria, Raffaele Bene, che ha voluto complimentarsi con lui per quanto fatto nei giorni più duri della pandemia.