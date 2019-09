Come tonificare i muscoli con il Vinyasa

Nell'ambito delle iniziative per celebrare il mese dello Yoga a Napoli, il 25 settembre, alle ore 20.00, speciale masterclass gratuita di vinyasa o yoga dinamico presso il Napoli City Ballet di via Toledo.

Il vinyasa è uno stile di yoga energico, in cui la concatenazione di posture ha un ritmo rapido e sportivo, perché pensata per tonificare i muscoli, migliorare la forza, la flessibilità e l’equilibrio in generale.

La lezione sarà inoltre l’occasione per saperne di più su filosofia orientale in generale, e chakra, tantra, mudra e bandha in particolare. Gli allievi avranno anche la possibilità di consultare e scaricare testi dalla biblioteca digitale che sarà resa disponibile.

"Lo Yoga è arte perché la vita è arte - spiega il maestro Danilo Russo - dona serenità, saldezza interiore, consapevolezza del presente, insegna a lottare per raggiungere uno scopo".

Nella pratica Yoga, infatti, il respiro - Pranayama - guida i movimenti del corpo in modo fluido nelle diverse posizioni, Asana, donando tranquillità al sistema nervoso e stabilità a livello fisico.