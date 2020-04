Pancetta da lockdown? Ecco come eliminarla con i consigli di Daniele Esposito

Anche a Napoli sono tantissime le persone che, per la quarantena, hanno dovuto rinunciare all'attività fisica, anche se indispensabile per il normale benessere psicofisico e, in alcuni casi, per salute.

A risolvere il problema ci ha pensato il personal trainer napoletano Daniele Esposito, premiato per il suo libro "5 segreti per dimagrire e restare magri" come eccellenza italiana nella città di Washington, oltre 12.000 persone seguite in 15 anni di attività.

Daniele, infatti, tre volte a settimana tiene lezioni online in una diretta durante la quale interagisce e dà consigli oltre, ovviamente, a mostrare gli esercizi da effettuare. "Oltre a mostrare come allenarsi - spiega - do anche consigli sull'alimentazione. Molti mi scrivono in privato, cerco di rispondere a tutti: l'allenamento oltre a giovare al corpo, aiuta anche psicologicamente. Molte anche le mamme che mi scrivono sulla diretta e in privato, e mi fa piacere che anche i bimbi si allenano assieme a loro, così oltre alla didattica a distanza con le maestre, possono fare un pò di movimento, come se fosse una sorta di educazione fisica".

L'appuntamento con Daniele per gli allenamenti in diretta è lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17:00 alle 17:30 sulla sua pagina Facebook personale.