Bellezza: arrivano a Napoli i trattamenti più innovativi che impazzano ad Hollywood

Al MAV Beauty Experience, in via Cilea 237, la tendenza in fatto di bellezza è rigorosamente green e hollywoodiana. Le nuove tecniche e trattamenti del centro, infatti, sono quelli più in voga tra le grandi star di Hollywood e puntano alla cura del corpo e al miglioramento dell'autostima nel rispetto dell’ambiente e all'insegna delle mode più attuali.

Per conoscere novità come il massaggio “tira su” - il preferito da Jennifer Aniston per tonificare muscoli e tessuti - lo yoga della risata - che combina esercizi respiratori e risate per accrescere le riserve d’ossigeno nel corpo e nel cervello aumentando il benessere complessivo - o i nuovi must-have in fatto di make-up - come gli ombretti per smokey eyes “Merlot” alla Scarlett Johansson - o manicure per unghie french alla Beyoncé e o sofisticatamente aggressive alla Selena Gomez - l'appuntamento è questo giovedì, 12 settembre, dalle 19, con le imprenditrici Susy Giannalavigna e Titty Spinelli e gli esperti del MAV Beauty Experience.

A rispondere alle domande, soddisfare curiosità, spiegare e illustrare, ci sarà l'intero team composto da life coach, osteopata, nutrizionista, personal trainer, estetiste manager, consulente integratori alimentari, make up artist, massaggiatori, onicotecnici, lash maker, tatuatori. Testimonial dell’evento l’attore e regista Fabio Fulco.

“Dedicare del tempo alla cura del corpo e della mente aiuta a piacersi di più”, spiega Titty Spinelli. “Ecco perché parliamo di beauty experience nel nostro centro – spiega la life coach Susy Giannalavigna – dove una squadra di professionisti segue il cliente in tutto il percorso di bellezza, che comprende anche dieta, ginnastica, terapia psicologica”.