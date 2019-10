Psoriasi: ci convivono 30mila napoletani, ma molti non sanno delle nuove opportunità terapeutiche

Parte dalla Clinica Dermatologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, un innovativo progetto pilota per la gestione dei pazienti con psoriasi. App-Date Psoriasi, questo il nome del progetto, sarà presentato mercoledì pomeriggio in un apposito incontro con la partecipazione del Direttore generale Anna Iervolino, del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia federiciana Luigi Califano, il Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica Fabrizio Pane, il responsabile del servizio farmaceutico regionale Ugo Trama, per la Regione Campania Antonella Guida e Gaetano Postiglione, il Direttore della Clinica dermatologica Mario Delfino e la responsabile scientifica del progetto Gabriella Fabbrocini, Direttore della Scuola di specializzazione in Dermatovenereologia.

“La psoriasi è una patologia invalidante – spiega la Prof. Fabbrocini – di cui a Napoli, secondo le stime, sono affette circa 30.000 persone e moltissime, pur avendo sviluppato una forma grave della malattia, non sono in terapia né effettuano i dovuti controlli. Eppure oggi abbiamo a disposizione terapie innovative quali i fumarati, i farmaci biologici e i biosimilari che agiscono su alcuni target specifici del processo infiammatorio, migliorando nettamente la qualità di vita e eliminando la cronicità della patologia”

Il progetto si basa sull’utilizzo combinato dei nuovi strumenti di comunicazione e delle più moderne tecnologie digitali per la diagnostica e punta a creare un collegamento sistematico tra medici del territorio e centri di eccellenza, per assicurare ai pazienti con psoriasi il miglior percorso diagnostico-terapeutico e semplificare l’accesso alle cure specialistiche assicurando la migliore qualità possibile. Attraverso un’apposita piattaforma on-line – la DermoPSO Platform – che consente anche collegamenti video in tempo reale, sarà infatti reso disponibile un sistema di applicazioni e servizi ICT che faciliteranno la gestione di ogni fase della patologia, ad iniziare dalla diagnosi, e i percorsi terapeutici, a partire dall’appuntamento per la visita presso il centro di riferimento.

“È importante che presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II i pazienti possano contare su un approccio moderno che si avvale di tecnologie innovative", sottolinea l’Avv. Iervolino.