Sportello multiservizio per la prima infanzia per emergenza coronavirus

Nei giorni dell’emergenza coronavirus, le attività di sostegno alla genitorialità promosse dallo Sportello multiservizio per la prima infanzia, gestito dalla Cooperativa Zahir diventano on line. È partito il 21 aprile il servizio online “Sportello multiservizio per la prima infanzia– emergenza Coronavirus”, spazio gratuito di ascolto e consulenza H24 educativa rivolto ai genitori con figli da 0 a 6 anni. Lo sportello di aiuto psicologico è una realtà già attiva nel territorio di Ponticelli per le famiglie dell’Ic 88 E. De Filippo e a Pozzuoli per le famiglie dell’Ic 8 Oriani/Diaz e finora si è occupato di offrire sostegno psicologico alle famiglie che ne facevano richiesta, occupandosi principalmente di intercettare i bisogni socioeducativi della famiglia e sostenerla nell’individuazione di risposte adeguate alle diverse cause di vulnerabilità, indirizzandola, al bisogno, ai servizi e alle agenzie informali del territorio. In questo particolare periodo della nostra vita legato all’emergenza sanitaria, la permanenza prolungata tra le mura domestiche e le incertezze per il futuro contribuiscono ad erodere energie fisiche, psicologiche ed emotive. Anche la cura e l’educazione dei bambini potrebbero risultare complesse da gestire in una quotidianità stravolta nelle abitudini. Per questo motivo il progetto Co.r.e ha ritenuto garantire con nuove forme la continuità del proprio appoggio alle famiglie. Per info e contatti si rimanda al sito www.percorsiconibambini.it/core Contatti e link utili coordinamento.co.r.e@gmail.com “Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”