Sanità: sospesi i ricoveri programmati fino al 6 aprile

In relazione all'emergenza Coronavirus, a far data dal 12.03.2020 e fino al 06.04.2020 in tutta la Campania stop ai ricoveri, sia presso le strutture ospedaliere pubbliche che private accreditate. Fatti salvi, ovviamente, i "ricoveri con carattere d'urgenza", lo stop non riguarda i soli pazienti oncologici medici e chirurgici.

L'ordinanza in calce riporta che la "disposizione è cogente anche per tutte le attività in libera professione intramoenia".