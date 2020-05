Sesso: come il Covid ha influenzato le performances di coppia

Quali ripercussioni sta avendo il Covid sulla vita sessuale? E' quello che sta verificadno uno studio epidemiologico multicentrico che coinvolge numerosi Centri urologici universitari e centri ospedalieri.

Ideato dalla Clinica Urologica interaziendale di Elisabetta Costantini, professore associato dell'Università degli Studi di Perugia, lo studio si basa su questionari standardizzati che valutano la qualità della funzione sessuale in entrambi i sessi, con domande che analizzano gli aspetti psicologici, il tutto coordinato dal professor Ruggiero Gennaro, psicologo dell'Università Vanvitelli di Napoli.

L'obiettivo è capire come l'epidemia abbia influito e modificato quest'aspetto fondamentale della nostra vita. Gli studiosi, in particolare, vogliono sapere se la vicinanza forzata abbia portato frustrazione, disagio, calo del desiderio, rabbia e peggioramento dei rapporti oppure, invece, un miglioramento dei rapporti sessuali nelle coppie che hanno vissuto assieme la quarantena. E l'indagine non sarà limitata solo al nostro Paese: all'iniziativa, infatti, hanno aderito anche Spagna, Egitto, Francia e Paesi Bassi.

"Il CoVID-19 ha influenzato senz'altro la qualità della nostra vita sessuale - spiega la Prof. Costantini - ma come e in che misura lo vedremo a breve: alcuni ipotizzano un alto numero di separazioni! A me piace pensare che vi sarà un aumento della natalità negli ultimi mesi di questo terribile 2020".