Nuovo regolamento per la disciplina delle attività di piercing e tatuaggio

Un regolamento comunale disciplineràle attività di tatuaggio e piercing, ricomprese nelle attività di cura della persona: il nuovo documento sarà frutto del confronto in essere con le associazioni di categoria e a breve, una volta definito, verrà approvato dalla Giunta di Palazzo San Giacomo per essere poi discusso in Consiglio.

Il regolamento punta a razionalizzare la disciplina delle attività, ricomprese in un quadro normativo di riferimento molto frammentato - non esiste, infatti, una normativa nazionale - e consentirà al Comune di avviare il confronto con i diversi enti per migliorare i controlli e garantire la massima igiene e sicurezza sia agli operatori che ai clienti. i punti fondamentali del nuovo disciplinare vanno infatti dalle finalità alla definizione delle attività, dai requisiti di accesso alla professione alle modalità di esercizio