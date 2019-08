Quando è indispensabile lavarsi le mani

Una recente indagine della Royal Society for Public Health britannica rivela che una persona su quattro non dà sufficiente importanza alla pulizia delle mani. Il 23% delle 2mila persone intervistate, poi, si è detto convinto che non far lavare le mani ai bambini contribuisca a rafforzare il loro sistema immunitario. E' vero invece esattamente il contrario: il 15-30% delle infezioni, sia virali che batteriche, potrebbe infatti essere evitato con la semplice igiene delle mani che costituiscono un eccellente veicolo di trasmissione di malattie perché portate spesso a contatto con la bocca o con gli occhi.

Ecco quando è assolutamente necessario lavare le mani:

prima di maneggiare cibo dopo aver portato fuori la spazzatura dopo aver assistito familiari affetti da infezioni dopo aver aver curato/toccato un animale domestico dopo essere stati in bagno dopo aver starnutito/soffiato il naso dopo aver toccato terreno, piante, fiori dopo aver maneggiato strofinacci e spugne sporche (che andrebbero igienizzati dopo l'uso e cambiati spesso).

Secondo gli esperti, per lavarsi correttamente le mani è necessario tenerle sotto il getto dell'acqua per non meno di 20 secondi sfregandole, dopo averle insaponate bene per almeno 20 secondi.