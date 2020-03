Coronavirus, esenzione ticket: disposta la proroga automatica per 3 mesi

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca, ha disposto la proroga automatica per tre mesi dell'esenzione ticket per gli aventi diritto. Non c'è dunque alcun motivo di recarsi presso i distretti sanitari fino al prossimo mese di giugno per questo tipo di pratica.

Il provvedimento è stato adottato nell'intento di salvaguardare la parte più fragile della popolazione nell'attuale fase epidemica.