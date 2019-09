Caduta dei capelli: visite e consulti gratuiti alla Federico II

Contro la perdita di capelli e peli del corpo, venerdì 13 settembre, dalle ore 9.00 alle 13.00, saranno effettuati screening, visite e consulti gratuiti presso l’ambulatorio specialistico del Dipartimento ad Attività Integrata di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli (via Pansini 5, Edificio 10).

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l'Associazione no profit “Alopecia & Friends”, è guidata dalla prof.ssa Gabriella Fabbrocini e vedrà in campo il suo team composto dai dott. Paola Nappa, Marica Annunziata, Mariateresa Cantelli, Marina Vastarella e Angela Patrì.

Cos'è l'Alopecia areata: “L’alopecia areata è una malattia di origine genetica e di tipo autoimmune – spiega la prof.ssa Fabbrocini – in Italia colpisce molte persone, di ogni età e sesso, anche bambini e giovanissimi. Per questo, con l’open day, vogliamo tendere concretamente una mano a chi troppo spesso è spaventato dai condizionamenti sociali, dissipando dubbi e fornendo informazioni precise su terapie e modalità per gestire nella maniera più corretta la patologia e le sue manifestazioni ”.

I dermatologi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II invitano, infatti, chiunque abbia notato la comparsa di una o più chiazze prive di capelli sul cuoio capelluto o di peli sul corpo, a farsi avanti per un consulto dermatologico.

“L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II scende in campo per favorire l’accessibilità dei cittadini campani ai servizi di cura e promuovere una sempre maggiore consapevolezza verso la tutela globale della salute - sottolinea l’avv. Anna Iervolino, recentemente nominata direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - siamo orgogliosi che i nostri specialisti sostengano iniziative che hanno un importante valore etico e sociale”. o gratuito.