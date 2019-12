Natale all'Ospedale dei Colli: luminarie, spettacoli e dal 9 al 13 dicembre prestazioni gratuite per chi è in situazioni di indigenza

Il cardinale Crescenzio Sepe e il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli Maurizio di Mauro sottoscriveranno domani, presso l'ospedale Monaldi, il protocollo di intesa che consentirà di attivare dal 9 al 13 dicembre un programma di “Medicina Solidale”, grazie al quale sarà possibile curare gratuitamente persone indigenti.

La firma del protocollo darà il via al "Natale ai Colli" che coinvolgerà Monaldi, Cotugno e CTO con iniziative finalizzate a rendere meno gravoso il ricovero in ospedale durante il periodo delle festività, sia per i pazienti che non possono essere dimessi che per le loro famiglie.

Il Natale ai Colli prevede il prossimo 7 dicembre l’accensione di luminarie natalizie nei tre presidi ospedalieri e diversi momenti di musica e spettacolo.