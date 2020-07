Gravidanza d'estate: ecco i consigli più utili

L'estate non è sempre facile da vivere per le donne in gravidanza: stanchezza, affaticamento, sudore, gambe gonfie sono i fastidi più comuni perché l'ormone della gravidanza,Il progesterone, è responsabile dell'aumento della temperatura corporea. Le variazioni ormonali e l'inevitabile aumento di dimensioni dell'utero rendono più difficoltoso il ritorno venoso ed è molto comune avvertire un forte senso di pesantezza alle gambe. Ecco dunque i migliori consigli

Sudore e calore

Bevi tanta acqua o spremute di frutta fresca. Evita il sole nelle ore più calde. Prediligi cibi freschi e leggeri. Quando e se possibile, usa il condizionatore per abbassare il livello di umidità: ricorda che 5 o 6 gradi in meno della temperatura esterna sono sufficienti a dare un'immediata sensazione di benessere.

Indossa abiti comodi, leggeri e in tessuti naturali, come il lino e il cotone: evitano i cattivi odori e, quindi, la sensazione di disagio, e favoriscono la traspirazione della pelle evitando infiammazioni ed eritemi.

Docce e bagni frequenti possono essere utili per rinfrescarsi rapidamente, ma cerca di non usare ogni volta il sapone: è necessario che la pelle conservi la sua barriera idrolipidica. Se hai la vasca, puoi provare a fare un bagno con acqua e avena colloidale o amido di riso, sostanze dall’azione assorbente e rinfrescante.

Gonfiore e pesantezza

Tra i problemi più fastidiosi della gravidanza c'è il gonfiore alle gambe che, soprattutto con il caldo, si accompagna a sensazione di irrequietezza, crampi notturni e bruciori come principale conseguenza dell'accumulo di liquido tra i capillari, dilatati e resi meno elastici dall'alta temperatura esterna.

Evita di stare a lungo ferma in piedi o troppo seduta. Cerca invece di camminare ogni giorno, in modo da stimolare la pompa plantare e migliorare la circolazione. Se sei al mare, per stimolare la circolazione e contrastare la ritenzione idrica sono ideali le passeggiate in acqua. Da preferire, ovviamente, le prime ore del mattino o il tardo pomeriggio, quando il sole scotta meno e il caldo è meno intenso.

Nei momenti di maggior gonfiore, prova a tenere le gambe sollevate, fai dei pediluvi con acqua tiepida e sale grosso, o ricorri ai massaggi drenanti.

Stress

Se soffri d'insonnia, via libera a tutte le strategie rilassanti: un buon libro, pensieri felici, una breve passeggiata o un po’ di televisione.

Mete ideali

Mare: Utilizza creme con filtri solari elevati ed evita di esporti al sole nelle ore più calde: il caldo provoca una vasodilatazione sanguigna aumentando il rischio di ipotensione.

Approfitta delle ore centrali della giornata per riposare, possibilmente in un luogo fresco, mentre nelle ore più fresche via libera a lunghe passeggiate sul bagnasciuga, che riattivano la circolazione, stimolano il ritorno venoso e costituiscono una piacevole attività fisica. Inoltre, lo iodio stimola il metabolismo e aiuta a tenere il peso sotto controllo.

Montagna: In montagna l’aria è fresca e mai afosa, non c’è umidità e il paesaggio, diverso da quello al quale siamo abituati, ha sicuramente un effetto rasserenante. Cerca però di non superare mai i 1300-1400 metri di altitudine perché quando aumenta l’altitudine diminuisce la concentrazione di ossigeno nell’aria, e il sistema placentare ha bisogno di raccogliere più ossigeno possibile dall’organismo materno. Fai delle passeggiate piacevoli ma non faticose, prediligendo le zone pianeggianti e evitando di avventurarti in scarpinate stancanti e pericolose.

Aereo : Durante il volo ricorda di bere e cerca di sederti in un posto dove puoi muoverti, così da alzarti spesso e camminare qualche minuto ogni mezz'ora. Quando sei seduta fai dei movimenti circolari con le dita di mani e piedi per stimolare la circolazione, e ricordati di allaccia la cintura di sicurezza sotto il pancione!