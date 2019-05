Come sapere quanti anni ha la tua pelle (e correre ai ripari)

La pelle parla di noi e rivela agli altri il nostro stile di vita e le nostre abitudini, anche alimentari. Per capire in che condizioni è la nostra epidermide e sapere se ha bisogno di terapie o interventi specifici per restituirle benessere esiste un esame non invasivo, semplice e rapido: il check up cutaneo.

Cos'è il check-up cutaneo Il check-up cutaneo è un’analisi computerizzata che dura circa 10 minuti e rileva lo stato di elasticità e di idratazione, la tipologia e la quantità di sebo, il pH e le discromie per ogni tipo di cute. Grazie a questi dati è possibile sapere che tipo di pelle abbiamo: se normale, secca, grassa, mista, asfittica, devitalizzata, sensibile e, soprattutto, se l’età che dimostra corrisponde alla nostra età anagrafica, in modo da avere indicazioni mirate e personalizzate sulle prassi migliori da seguire per la pulizia, la fotoprotezione, il trucco, l’idratazione, etc. .

L’esame viene effettuato attraverso 4 sonde di misurazione, applicate alla cute e collegate ad un modulo digitale :

cutometro: misura l’elasticità

corneometro: misura l'idratazione cutanea

pHmetro: misura il ph e l'acidità della pelle

sebometro: misura i lipidi in superficie

Il check-up cutaneo può essere effettuato a qualsiasi età ed è consigliabile ripeterlo a distanza di sei mesi per controllare gli effetti di eventuali trattamenti e terapie, cosmetiche o farmacologiche.

A Napoli lo propongono

in Farmacia ​

Centro Estetico

consultorio AIED

