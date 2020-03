Coronavirus, da psicologi supporto gratuito per chi è in quarantena o isolamento

Gli psicologi per la responsabilità sociale sono da sempre molto attivi a Napoli, con la loro associazione, nell’ambito della psicologia dell’emergenza e del trauma, dando un importante sostegno per la costruzione di una cultura della convivenza e della solidarietà. Così, in questo grave momento per il Paese e per tanti cittadini e famiglie costretti alla quarantena o, comunque, all' isolamento prolungato e forzato, con quello che ne consegue in termini di ansia, stress e depressione, hanno deciso di offrire gratuitamente a quanti lo richiedano un supporto psicologico o una consulenza sulla gestione dello stress.

Psicologi per la responsabilità sociale, in collaborazione con il Master in Psicologia dell’emergenza dell’Università Federico II e con le Associazioni 'Le leggi del mondo e 'Cittadinanzattiva Campania', offrono inoltre alle istituzioni impegnate in questa emergenza, ovvero Comuni, Regione, Protezione Civile oltre che ai singoli soccorritori, interventi di debriefing psicologico per l’elaborazione dello "stress vicario".

Per accedere ai servizi è sufficiente scrivere una mail a psicoresp@gmail.com. Sarà cura dell’associazione contattare i richiedenti e, attraverso mezzi telematici, mail, piattaforme digitali, skype o telefono, effettuare una presa in carico di chi ne ha bisogno, singolo o famiglia o gruppo.