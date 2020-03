Emergenza Coronavirus: l'iniziativa dell'AOU Vanvitelli per i bimbi diabetici

Quarantena anti-coronavirus: il Centro regionale di Diabetologia Pediatrica “G. Stoppoloni” dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” ha realizzato un video per sensibilizzare, e tranquillizzare, i genitori dei piccoli pazienti con diabete che - come tutti - salvo urgenze non possono recarsi negli ambulatori.

Il professore Dario Iafusco, Responsabile del Centro, spiega che per non far sentire soli i bambini, e garantire sempre assistenza, sono state attivate piattaforme digitali in uso ai medici, che rendono possibile eseguire consultazioni online e tenere sotto controllo eventuali sintomi e segnali.

Per chi non riesce a collegarsi è stato attivato anche il canale whatsapp.

“Assistenza, istruzione e allegria sono garantiti”, sottolinea il Direttore generale del Policlinico Vanvitelli, Antonio Giordano.